Хозяйственная палата Сербии: экспорт в Россию снижается из-за неизвестности и возникших трудностей на фоне западных санкций

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27 марта 2022, 09:43 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press, globallookpress.com

Экспорт из Сербии в Россию снижается из-за неизвестности и возникших трудностей на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.

По мнению Станича, неизвестность вызвана приемом товаров через страны ЕС на пограничных пунктах. Затруднения также вызвали увеличенные расходы на транспорт, более длинные маршруты, проблемы со страхованием грузов, замедление оплаты.

«Падение экспорта ожидается в сегментах текстильной продукции, автомобильных покрышек, химпродукции, отдельные негативные эффекты скажутся и на поставках продуктов питания», — указал собеседник агентства.

Сообщается, что ещё одной причиной снижения экспорта является отказ большинства поставщиков от сотрудничества с Россией.

Ранее президент Сербии Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, исходя из моральных соображений.