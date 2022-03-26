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Вучич заявил, что Сербия отказалась вводить санкции против РФ по соображениям морали

, 09:47 Источник: Euronews Serbia

Вучич заявил, что Сербия отказалась вводить санкции против РФ по соображениям морали
президент Сербии Александр Вучич, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 26 марта, заявил, что страна отказалась вводить санкции против Российской Федерации по соображениям морали. По его словам, это был правильный выбор.

Александр Вучич выразил уверенность в том, что мораль важна в политической сфере, причем особенно это касается отношений между государствами.

Президент Сербии подчеркнул, что власти страны, решив не вводить антироссийские санкции, приняли правовое и самое лучше решение, которое соответствует национальным, государственным и экономическим интересам Белграда.

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Политика

Общество

Политика

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