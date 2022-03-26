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Депутат Крупалла заявил, что вице-канцлер ФРГ Хабек закрывает глаза на права человека в Катаре для замены российского газа

, 08:29 Источник: Der Spiegel

Депутат Крупалла заявил, что вице-канцлер ФРГ Хабек закрывает глаза на права человека в Катаре для замены российского газа
бундестаг, pixabay.com

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла назвал позицию главы Министерства экономики ФРГ Роберта Хабека по поставкам газа из Российской Федерации двуличной. Об этом заявили журналисты.

Ранее в рамках своего визита в Доху Роберт Хабек заявил, что Германия и Катар пришли к соглашению о долгосрочном энергетическом партнерстве.

Тино Хруппала выразил мнение, что вице-канцлер, пытаясь как можно быстрее снизить зависимость от энергоресурсов из РФ готов закрыть глаза на нарушения прав человека в Катаре.

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