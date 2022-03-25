Минтруд : выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ не повлияет на действующих пенсионеров

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25 марта 2022, 12:41 Источник: РБК

Пенсионное удостоверение фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

1 января 2023 года Россия запланированно осуществит выход из Соглашения о гарантиях прав граждан СНГ, которое было ещё подписано в 1992 году, — сообщает РБК с ссылкой на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России.

Причиной выхода из соглашения послужило изменение пенсионных систем участников СНГ: был осуществлён переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем», следует из документа.

Ещё одним аргументом в пользу отказа от соглашения стала нагрузка на российский бюджет: «В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», —уточняется в пояснительной записке.

Договор просуществовал 30 лет и представлял соглашение о гарантии пенсионных прав для десяти стран-участниц союза.

Сообщается, что выход из соглашения не скажется на выплатах действующим пенсионерам.