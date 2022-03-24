Politico: Путин переводом оплаты за газ в рубли «троллит» Запад

Американское издание Politico в четверг выпустило материал, в котором говорится, что президент Российской Федерации Владимир Путин, принявший решение перевести оплату за газ в рубли, "троллит" Запад.
В тексте подчеркивается, что в данном случае речь идет о "ставке с высоким риском" – Запад или уступит требованиям Владимира Путина, или продолжит сопротивление и будет ожидать новых шагов российкой стороны.
Эксперт Тимоти Эш полагает, что таким образом президент РФ хочет ослабить санкционное давление. Аналитик Джеймс Хакстепп в свою очередь выразил уверенность в том, что подобный шаг создаст для покупателей, которых коснутся новые меры, сложности.