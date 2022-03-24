Стоимость газа в Великобритании после слов Путина о переходе на расчеты в рублях выросла на 25%

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24 марта 2022, 18:44 Источник: ТАСС

газовая плита, pixabay.com

Со среды, 23 марта, после слов президента Российской Федерации Владимира Путина о переходе на рублевые расчеты за газ оптовые цены на этот вид топлива в Великобритании выросли на 25 процентов.

Согласно данным лондонской биржи ICE, сейчас стоимость апрельского фьючерса на британский газ составляет 287 пенсов за терм (118 евро за МВт/ч), а вчера утром данный показатель составлял 230 пенсов за терм (94 евро за МВт/ч). В канцелярии премьер-министра Великобритании сегодня сообщили, что в правительстве в настоящий момент изучают, какими могут быть последствия для рынка и экономики королевства от требований, высказанных РФ.

Отметим, что Британия меньше других европейских стран зависит от газа из России – доля его потребления в стране достигает 3 процентов.