Песков назвал принципы работы с потребителями газа в условиях оплаты рублями

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24 марта 2022, 14:24

Рубли в мешке, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сделал заявление по поводу перехода на рублевые расчеты за экспорт газа иностранными потребителями. Чиновник отметил, что по мере обращения контактов будут разъяснять все условия оплаты.

Представитель Кремля напомнил, что вчера российский президент распорядился накануне, чтобы за неделю ответственные ведомства смогли «отработать механизм и создать условия, для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях».

«По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию», − цитирует ТАСС слова Пескова.

Накануне стало известно, что поставщики российского газа впредь не будут принимать оплату за поставленный газ в дискредитировавших себя валютах, в числе которых доллар и евро. В дальнейшем Россия переходит на расчеты в рублях. Такое заявление президент страны Владимир Путин сделал на совещании с правительством.

Также сегодня Индийская нефтепереработбывающая компания IOC купила 3 млн бареллей российской нефти Urals, сообщает Deccan Herald.