Indian Oil Corporation купила 3 млн бареллей нефти Urals у России

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24 марта 2022, 13:10 Источник: Deccan Herald

Роснефть фото: Zamir Usmanov / GlobalLookPress, globallookpress.com

Индийская нефтеперерабатывающая компания IOC купила 3 млн бареллей российской нефти Urals, сообщает Deccan Herald.

По словам источника, нефть Urals приобреталась индийской компанией на основе скидки. Также сделка предполагает использование танкера «Московский проспект» под флагом Либерии, которым управляет подразделение российской государственной судоходной компании «Совкомфлот».

Ранее Bloomberg сообщало о желании IOC приобрести российскую нефть вопреки критике в свой адрес. Также издание ссылалось на заявление ЕС о трудностях в связи с отсутствием роснефти на европейском рынке.