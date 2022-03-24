МВД России пообещало поддержать ФАС в мониторинге за образованием цен и их повышением

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24 марта 2022, 13:20

Сотрудники МВД РФ, Dmitry Golubovich/ Global Look Press

В Министерстве внутренних дел России решили оказать помощь Федеральной антимонопольной службе в наблюдении за ценообразованием. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой в четверг, 24 марта.

Представитель ведомства отдал поручение сотрудникам полиции содействовать ФАС в мониторинге ценообразования, а также в своевременном принятии мер против спекулянтов и монопольщиков.

«Сотрудники полиции будут оказывать всестороннюю поддержку органам государственной власти, в том числе ФАС России, в работе по мониторингу ценообразования и своевременному принятию мер реагирования», − цитирует РИА Новости слова Горового.

Напомним, 17 марта некоторые сахарные заводы заявили о намерении продавать сахар по ценам в долларах. Расчеты предлагается производить в рублях по курсу валют, который принят на дату отгрузки сахара.