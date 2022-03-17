Известия: производители сахара решили устанавливать цены в долларах

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17 марта 2022, 11:09 Источник: Известия

фото: pixabay.com

Некоторые сахарные заводы собрались продавать сахар по ценам в долларах. Расчеты предлагается производить в рублях по курсу валют, который принят на дату отгрузки сахара.

Производители продуктов питания, приобретающие сахар у производителей, обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). С письмом компании «Русбренд» в которую входят международные компании Nestle, Unilever, Danone, от 16 марта ознакомились «Известия».

В письме говорится, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток. Также производители пожаловались, что стоимость сахара выросла на 60–70% без пояснений и переговоров.

Выбор альтернативных поставщиков ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в России. По данным издания, Минсельхоз РФ не располагает информацией об использовании цен в долларах. В настоящее время все российские производители сахара продолжают его отгружать в штатном режиме, заявили в ведомстве.

«Известия» пишут, что ФАС не поддерживает привязку цены контракта к внешним ценовым индикаторам, курсам иностранных валют, если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований и когда речь идёт о товарах, производимых внутри страны для внутреннего рынка

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