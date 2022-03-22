Замглавы МИД Греции Варвициотис призвал страны ЕС готовиться к дефициту зерновых на рынке

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 марта 2022, 15:57 Источник: РИА "Новости"

пшеница, pixabay.com

Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис во вторник, 22 марта, заявил, что его стране и Европейскому союзу следует готовиться к дефициту зерновых на рынке.

Милтиадис Варвициотис сообщил, что сегодня в рамках подготовки к Евросовету будет обсуждаться тема Украины, то, как Европа будет реагировать на действия РФ, на проблемы, связанные с гуманитарной помощью украинской стороне, а также будут рассматриваться дополнительные санкции против Российской Федерации.

Первый замминистра иностранных дел Греции подчеркнул, что большой проблемой для Европы и ее жителей является рост цен на энергоносители. Варвициотис также уточнил, что ситуация на Украине может привести к дефициту зерновых на рынке.