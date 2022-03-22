ВТБ и Сбербанк снизили ставки по вкладам в рублях

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22 марта 2022, 14:58 Источник: ТАСС

Сбербанк фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские банки, в том числе ВТБ и Сбербанк, приняли решение понизить ставки по рублевым вкладам до 20%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

Теперь доходность «СберВклада» в Сбере составляет 18% - ранее ставка была 21%, для вкладчиков с «СберПраймом++» доходность составит 19%. ВТБ снизил доходность по вкладам до 18%, однако по накопительным счетам сохраняет ставку в размере 21%. Также российские банки понижают ставки по валютным вкладам: о снижении по вкладам в долларах и евро сообщили Альфа-банк, МКБ, Совкомбанк, Тинькофф. Промсвязьбанк и «Открытие».

Такие изменения произошли вследствие недавнего заседания ЦБ РФ, где было принято решение сохранить ключевую ставку в размере 20%.