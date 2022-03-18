Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2022, 13:38 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пятницу, 18 марта, стало известно, что Банк России на очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 процентов. Соответствующую информацию предоставили в регуляторе.

В ЦБ сообщили, что в связи с кардинально изменившимися внешними условиями резкое повышение ключевой ставки, которое произошло 28 февраля, дало возможность поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен на территории РФ.

В регуляторе отметили, что экономика страны в настоящий момент входит в период масштабной структурной перестройки, которая повлечет за собой временное, однако неизбежное повышение уровня инфляции. В основном это будет связано с подстройкой относительных цен по множеству товаров и услуг.

Подчеркивается, что денежно-кредитная политика, которую проводит Центробанк, создаст условия для постепенной адаптации экономики Российской Федерации к новым условиям, а также для возвращения годовой инфляции в 2024 году к уровню 4%.