Новый молочный комплекс заработал в Челябинской области

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22 марта 2022, 07:13 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Челябинской области

Сельхозкооператив «Коелгинское» оснащен современным оборудованием.

Новый молочный комплекс сельхозкооператива «Коелгинское» имени И. Н. Шундеева открыт в селе Долговка. Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области.

Новый комплекс дополнил производственные мощности «Коелгинского» на 1200 дойных коров. Он оснащен доильным залом карусельного типа. Это позволяет доить коров самым производительным методом – поточным. 1200 коров обслуживают всего 4 доярки, одно животное дает 23 литра за одну дойку. К тому же, в отличие от традиционного типа доения, карусельное позволяет снизить себестоимость литра молока.

Как пояснил председатель сельхозкооператива «Коелгинское» Анатолий Шундеев, надоенное молоко высшего сорта, оно сдается на молокозаводы. Обеспечить качество удается благодаря системы доения, исключающей соприкосновение молока с воздухом на всех этапах.

У сельхозкооператива разработана программа развития молочного животноводства до 2025 года включительно. В 2024 году «Коелгинское» должно будет выйти на 100 тонн молока в сутки. Уже сейчас сельхоз кооператив получает 90 тонн в сутки. Достигнуть нового объема удастся за счет модернизации и строительства новых комплексов. В конце 2021 году «Коелгинское» приобрело все необходимое для дальнейшего развития: оборудование доильного зала, стройматериалы, ветеринарные препараты и вакцины и многое другое. Для этого были использованы возможности программы поддержки капитального строительства – капексы. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, этот вид поддержки существенно стимулирует инвестиционную активность.