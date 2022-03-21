Зеленский призвал Германию закрыть для России порты и не поставлять в страну товары

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21 марта 2022, 12:53 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/XinHua/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к жителям Германии в понедельник призвал страну отказаться от российских энергоресурсов, а также закрыть порты и не поставлять товары на территорию РФ.

Владимир Зеленский подчеркнул, что жители ФРГ и Европа в целом имеют силу. По словам украинского лидера, без торговли с Германией, без ее компаний и банков у Российской Федерации "не будет денег".

Политик призвал закрыть для РФ все порты, не поставлять товары в эту страну, а также отказаться от российских энергетических ресурсов.