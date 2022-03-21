Эдуард Басурин: многие специалисты говорят, что Зеленский не управляет войсками Украины

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21 марта 2022, 10:07

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Многие специалисты говорят, что президент Украины Владимир Зеленский не управляет войсками своей страны. С соответствующим заявлением выступил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Басурин: многие специалисты говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками», — пишет TG-канал российского информационного агентства.

Ранее стало известно, что силы Донецкой народной республики взяли поселок Степное и преследуют отступающие подразделения 53-й бригады армии Украины. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.