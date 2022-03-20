Конашенков: войска ДНР взяли поселок Степное и преследуют отступающие подразделения 53-й бригады армии Украины

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20 марта 2022, 11:18

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Войска ДНР взяли поселок Степное и преследуют отступающие подразделения 53-й бригады украинской армии. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости», — говорится в сегодняшнем заявлении Конашенкова.

Ранее сообщалось, что армия РФ атаковала высокоточными ракетами Центр подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники.