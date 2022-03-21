В ЕП заявили, что санкции против РФ приведут к потерям для итальянского экспорта в размере 10 млрд евро

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21 марта 2022, 08:30

флаг ЕС, pixabay.com

Группа депутатов ЕП от Италии в письменном обращении к Еврокомиссии сообщила, что введенные в связи с конфликтом на Украине санкции приведут к потерям для итальянского экспорта в размере 10 миллиардов евро.

По мнению депутатов, наиболее серьезные убытки понесут области Марке и Тоскана, так как там находятся самые уязвимые отрасли. Более того, в коммуне Фермо экспорт на территорию РФ обеспечивает 30% доходов и 20 тысяч рабочих мест для итальянцев.

Политики поинтересовались, намерена ли Европейская комиссия создать фонд в целях выплаты компенсаций пострадавшим от рестрикций предприятиям малого и среднего бизнеса, передает RT.