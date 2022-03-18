Набиуллина: банковская система России работает стабильно, запаса продуктов в стране достаточно

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2022, 17:55 Источник: РИА Новости

Эльвира Набиуллина Kremlin Pool/globallook.com

В условиях масштабных санкций, введенных Западом в ответ на военную спецоперацию России в Украине, банковская система страны работает стабильно, ситуация с ликвидностью нормализовалась. Дефицита продуктов в РФ не прогнозируется. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, выступая по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«В конце февраля мы повысили ключевую ставку в первую очередь для того, чтобы противодействовать рискам для финансовой стабильности в условиях новых беспрецедентных санкций. Были приняты и другие стабилизационные меры. Что мы имеем сегодня: банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась», - отметила глава ЦБ.

Анализируя ситуацию на розничном рынке, Набиуллина отметила, что ускорение инфляции в марте было вызвано во многом ажиотажным спросом. При этом она подчеркнула, что повода для паники нет: дефицита продуктов в стране не предвидится.

«Сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться», - заявила Набиуллина.

Утром в пятницу стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру действующей главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ.