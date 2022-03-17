Инфляция в Австрии достигла максимума с 1984 года

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17 марта 2022, 18:07 Источник: Statistik Austria

Вена, pixabay.com

В Австрии инфляция из-за роста цен на топливо достигла максимума с 1984 года. Соответствующие данные предоставило в четверг, 17 марта, федеральное статистическое управление Statistik Austria.

Согласно последним данным, резкий рост цен на энергоносители привел к увеличению уровня инфляции в Австрии до 5,9% в феврале. Так, вышеуказанный показатель достиг самого высокого уровня с августа 1984 года, когда он составлял 6%.

Отмечается, что в прошлом месяце цены на дизельное топливо на австрийской территории увеличились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а на супер-бензин – более чем на 25%. Рабочая цена на газ в стране выросла на 70%, а стоимость электроэнергии увеличилась более чем на пятую часть.