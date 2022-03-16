Политолог Владимир Соломонов: антироссийские санкции уже почувствовали на себе простые американцы и европейцы

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16 марта 2022, 12:47 Источник: "Экономика сегодня"

Рост цен на бензин в Германии, IMAGO/Sebastian Gabsch/globallook.com

Жители США и Европы уже почувствовали не себе действие жестких санкций, которые ввели в отношении России западные страны, заявил в беседе с агентством «Экономика сегодня» политолог Владимир Соломонов.

«Западу становится сложно, потому что все ограничения против РФ начали сказываться непосредственно на жизни их граждан. И я говорю не только о бизнесе, связанном с Россией, но и простых бытовых вещах: подорожание газа, бензина, дефицит продовольственных товаров. Политические игры США и ЕС могут привести к реальной катастрофе, которая затронет весь мир», – считает эксперт.

По его мнению, экономика не сумела до конца восстановиться после двух лет пандемии и нынешние санкции могут усугубить проблему.

«Мы все помним, как подскочили цены, сколько людей во всем мире остались без работы из-за закрытия предприятий. Для восстановления требовалось время – возможно, несколько лет. Однако теперь вернуться к допандемийным показателям, скорее всего, невозможно. Либо, Западу придется отказываться от санкций», – сказал Соломонов.

Ранее в среду министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что санкции в отношении России наносят неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран.