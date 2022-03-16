Глава МИД Китая Ван И: санкции в отношении России наносят неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран

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16 марта 2022, 07:55 Источник: ТАСС

Ван И, Li Chen Zhonghao/XinHua/globallook.com

«Безостановочные» санкции западных стран в отношении России отражаются на мировой экономике, от них пострадают жители всех стран. Об этом заявил в разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой глава китайского МИД Ван И.

«В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как «соль на рану». Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран», - цитирует Ван И в среду сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Глава китайского МИД подчеркнул также, что Китай, как и все международное сообщество, надеется на скорейшее прекращение огня [в Украине], смягчение ситуации на местах, предотвращение жертв среди гражданского населения».

Во вторник Ван И в телефонном разговоре с главой испанского МИД Хосе Мануэлем Альбаресом высказал упрек в адрес некоторых западных государств, которые распространяют дезинформацию, искажающую позицию КНР по украинскому вопросу.