МЭА спрогнозировало глобальный шок на мировом рынке нефти из-за антироссийских санкций

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16 марта 2022, 13:22 Источник: Коммерсантъ

Электромобиль, Frank Hoermann/globallook.com

Санкции, введенные в отношении России из-за военной спецоперации в Украине, могут вызвать глобальный шок на нефтяном рынке и ускорят процесс отказа мира от нефти. Такой прогноз содержится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно приведенным в документе данным, из-за санкций с апреля Россия сократит добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки. Компенсировать дефицит смогут только Саудовская Аравия и ОАЭ, располагающие для этого необходимыми резервными мощностями.

«Перспектива крупномасштабных перебоев в добыче нефти в России грозит вызвать глобальный шок на рынке нефти», — говорится в докладе.

Однако, по мнению экспертов, в нефтяном кризисе есть и некий положительный момент.

«Нынешний кризис сопряжен с серьезными проблемами для энергетических рынков, но он также открывает новые возможности. Сочетание энергетической безопасности и экономических факторов вполне может ускорить переход от нефти», — указывается в документе.

Накануне в Международном валютном фонде заявили, что санкции против России грозят «глубокой рецессией» Евросоюзу и ростом инфляции в США.