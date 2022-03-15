В МВФ заявили, что санкции против России грозят «глубокой рецессией» Евросоюзу и ростом инфляции в США

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15 марта 2022, 21:44 Источник: РИА "Новости"

эмблема МВФ, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

В МВФ сообщили, что ситуация вокруг Украины и санкции против России грозят "глубокой рецессией" Европе. Более того, негативные последствия от этих действий почувствует вся мировая экономика.

В Международном валютном фонде подчеркнули, что беспрецедентные антироссийские санкции нанесут ущерб экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что станет причиной "глубокой рецессии" на вышеуказанной территории. Кроме того, в аналитике МВФ уточняется, что Восточная Европа столкнется с увеличением финансовых рисков и с серьезным потоком беженцев.

Сообщается также, что так как США мало связаны с Россией и Украиной, это ослабит прямые последствия от текущих событий, однако инфляция в Штатах уже сейчас находится на самом высоком уровне за последние сорок лет. Не исключено, что цены в стране продолжат расти.

Аналитики полагают, что последствия от ситуации на Украине и антироссийских санкций ощутит вся мировая экономика.