Евросоюз ввел новый пакет санкций против РФ

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15 марта 2022, 20:10 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Вечером во вторник, 15 марта, стало известно, что Европейский союз ввел в действие новый пакет персональных и экономических санкций в отношении России в связи с текущей ситуацией на Украине.

Согласно тексту документа, Евросоюз ввел рестрикции в отношении ряда российских бизнесменов, в частности, ограничения коснулись Романа Абрамовича.

Кроме того, в санкционный список ЕС был включен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, российский журналист Артем Шейнин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.