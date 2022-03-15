Эксперты предупредили о возможном исчезновении ряда товаров из российских магазинов

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15 марта 2022, 13:09

Полки магазинов, Thabo Jaiyesimi/ Keystone Press Agency

Журналисты RT представили прогноз экспертов, которые предупредили об возможности исчезновения с прилавков отечественных магазинов ряда товаров, что связано с введением западными странами антироссийских санкций.

В частности, с прилавков точно исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие).

Отдельно стоит отметить сообщение от Инны Гольфанд, партнера Strategy Partners, предоставляющей услуги по разработке бизнес-стратегии, о том, что с прилавков точно исчезнет пиво от Heineken. По крайней мере, его не будет под собственной торговой маркой.

«Прекратили поставки в Россию крупнейшие чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. Также экспорт приостановила британская алкогольная компания Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff», − предупредила Гольфанд.

Также о возможных проблемах заявил Дмитрий Матвеев, президент агропромышленной группы компаний «Кабош». Он прогнозирует, что начнутся сложности с поставкой электронной техники: компьютеров, серверов.

В беседе с журналистами главный аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки. Специалист считает, что в ближайшем будущем цены на данную группу товаров могут подняться на 10—15%. Могут быть и перебои с поставками продукции в магазинах сотовой связи.

Ранее сегодня вице-премьер крымского правительства Елена Романовская предупредила жителей полуострова о новом виде мошенничества – сборах на проведение спецоперации.