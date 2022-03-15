Власти Крыма призвали граждан не верить мошенникам, собирающим деньги на спецоперацию

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15 марта 2022, 12:08 Источник: Аргументы Недели - Крым

Особо вице-премьер крымского правительства Елена Романовская отметила – никаких военных госпиталей на полуострове не создавали.



Романовская обратилась к крымчанам с просьбой не вестись на объявления мошенников о сборе средств на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. А Сергей Аксенов уточнил – «паразитирующих на этом».



Вице-премьер уточнила – речь идет не только об участниках боевых действий, но и раненых, якобы находящихся в госпиталях, срочно оборудованных в Крыму. «Которые не существуют»,- сказала Романовская.