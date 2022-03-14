Политолог Меньшиков выразил мнение, что РФ и Китай станут мировыми экономическими лидерами

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14 марта 2022, 10:24 Источник: Свободная пресса

флаги России и Китая, AP Photo / Mark Schiefelbein

Политолог Эдуард Меньшиков в рамках разговора с журналистами в воскресенье выразил мнение, что Россия и Китай, вероятнее всего, станут мировыми экономическими лидерами на совершенно новом фундаменте.

Эдуард Меньшиков обратил внимание, что для европейского и американского обывателя на фоне событий последних дней много что поменялось, но не радикально. Политолог в беседе со "Свободной прессой" отметил, что западная экономическая система вплоть до 1989 года развивалась без РФ, вследствие чего ей удастся выстоять даже в том случае, если все экономические и финансовые связи с Россией будут обрублены.

Эксперт, однако, заметил, что все прежние формы глобализации подразумевали европоцентризм и америкоцентризм, а когда Российская Федерация "громко хлопнула дверью", чаша весов начала склоняться в сторону Востока. Меньшиков выразил уверенность в том, что Китаю и России вряд ли грозит участь стать мировыми экономическими изгоями, вероятнее всего, эти страны превратятся в мировых экономических лидеров.