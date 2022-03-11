Депутат Госдумы Гутенев усомнился в рисках дефолта в России от МВФ

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11 марта 2022, 12:49

Санкции, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предположила высокую вероятность того, что в России случится дефолт на фоне самых жестких санкций. Это предположение прокомментировал глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT.

«Если исходить из экономических предпосылок, а не политического заказного популизма, то вероятность дефолта в Российской Федерации ниже, чем вероятность дефолта в США с учётом их пенсионной политики, работы печатного станка, отрицательного внешнеторгового баланса и прочих диспропорций их национальной экономики», − полагает российский парламентарий.

Депутат уверен, что в недалеком будущем скорее доверие к американской валюте «делает дефолт гораздо более вероятным» для США, чем для России.

Политик уточняет, что на фоне небывалых вызовов извне экономика России показала высокую устойчивость. Москва обладает огромными сырьевыми ресурсами, рассчитанными на много лет, а также качественным человеческим потенциалом.

Отметим, российские чиновники пытаются сократить последствия западных санкций для своей экономики. Первые меры, как в период пандемии, направлены на поддержку семей. Часть антикризисных планов направлена и на состоятельных граждан. Власти предлагают отменить налог на покупку дорогих авто и приобретение драгоценных металлов.