Российские чиновники пытаются сократить последствия западных санкций для своей экономики. Первые меры, как в период пандемии, направлены на поддержку семей. Часть антикризисных планов направлена и на состоятельных граждан. Власти предлагают отменить налог на покупку дорогих авто и приобретение драгоценных металлов.
Бедные слои населения спасают себя сами. На магазинных полках уже не осталось гречки, сахара и масла. В Правительстве осознали, что для преодоления санкций потребуется длительное время. Президент России Владимир Путин в своих последних выступлениях поручил защитить внутренний рынок, сохранить темпы его функционирования. Люди должны понести минимальный ущерб от перехода к новых условиям.
С начала спецоперации России на Украине коллективный Запад ввёл в отношении Москвы более 5,5 тысячи санкций. Европейский Союз достиг предела в своих возможностях в политике ограничений против России. Госдума в ближайшее время изучит возможности для ответа Европе и США. Эксперты отмечают, что Россия за последние годы прочно вошла в мировой рынок, науку и производство. Вытеснение российских компаний из всех сфер вызывает для самих зарубежных государств крайне тяжёлые последствия. В США, к примеру, вверх пошла инфляция так как российская нефть хоть и в небольших масштабах конкурировала с американскими нефтедобывающими компаниями.
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