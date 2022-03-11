Россия готовит ответ на санкции

Аргументы Недели → Политика 13+

11 марта 2022, 10:05

Российские чиновники пытаются сократить последствия западных санкций для своей экономики. Первые меры, как в период пандемии, направлены на поддержку семей. Часть антикризисных планов направлена и на состоятельных граждан. Власти предлагают отменить налог на покупку дорогих авто и приобретение драгоценных металлов.



Бедные слои населения спасают себя сами. На магазинных полках уже не осталось гречки, сахара и масла. В Правительстве осознали, что для преодоления санкций потребуется длительное время. Президент России Владимир Путин в своих последних выступлениях поручил защитить внутренний рынок, сохранить темпы его функционирования. Люди должны понести минимальный ущерб от перехода к новых условиям.



С начала спецоперации России на Украине коллективный Запад ввёл в отношении Москвы более 5,5 тысячи санкций. Европейский Союз достиг предела в своих возможностях в политике ограничений против России. Госдума в ближайшее время изучит возможности для ответа Европе и США. Эксперты отмечают, что Россия за последние годы прочно вошла в мировой рынок, науку и производство. Вытеснение российских компаний из всех сфер вызывает для самих зарубежных государств крайне тяжёлые последствия. В США, к примеру, вверх пошла инфляция так как российская нефть хоть и в небольших масштабах конкурировала с американскими нефтедобывающими компаниями.