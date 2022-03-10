Руководство сетевых ритейлеров: «Ашан» и Globus остаются на российском рынке

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10 марта 2022, 17:33

Полки магазинов, Ondrej Hajek/ CTK

На российском рынке пищевых продуктов остаются сети гипермаркетов «Ашан» и Globus. Их руководство сделало заявление о продолжении работы в России, свою деятельность здесь они останавливать не собираются. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает RT.

Сотрудники пресс-службы Globus опровергли ранее появившуюся информацию о том, что сеть покидает российский рынок. Специалисты подчеркнули, что продолжают действовать все 19 гипермаркетов Globus, которые на текущий момент открыты здесь.

Одновременно подтвердили свое дальнейшее участие в продуктовом сегменте РФ представители «Ашана». В администрации «удивлены появлению подобных слухов на рынке», отметив, что магазины сети продолжают работать как обычно.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял о том, что Москва будет принципиально жестко реагировать на уход под давлением Запада иностранных компаний из РФ.

Также сегодня стало известно, что Минтранс может удержать часть иностранных самолетов на территории РФ. Согласно подготовленному ведомством документу, любой возврат судна и двигателя иностранному лизингодателю должен быть одобрен специальной комиссией по импортозамещению.