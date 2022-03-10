Западные самолеты могут удержать в России, а платить за них планируют рублями

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10 марта 2022, 14:51 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Минтранс может удержать часть иностранных самолетов на территории РФ. Согласно подготовленному ведомством документу, любой возврат судна и двигателя иностранному лизингодателю должен быть одобрен специальной комиссией по импортозамещению. Если возврат не будет разрешен, авиакомпании смогут пользоваться техникой до окончания срока лизингового контракта. Причем оплачивать его собираются в рублях.



Санкции Евросоюза и США требуют от лизингодателей до 28 марта прекратить отношения с российскими авиакомпаниями и отозвать свои самолеты. Проект постановления Минтранса, фактически, создает условия для насильственного удержания иностранных самолетов на территории России. Кроме того, авиакомпании смогут платить зарубежным лизингодателям из правительственного перечня недружественных стран только в рублях «в установленные договором сроки в порядке, установленном ЦБ РФ». Ранее все лизинговые платежи проводились в долларах и евро.



В Минтрансе осторожно отметили, что подготовленный документ — «одна из возможных разработок дальнейших действий». Точного понимания, сколько техники и какого типа самолеты могут быть «удержаны», в ведомстве пока нет.



Некоторые эксперты отмечают, что проект выглядит недоработанным, поскольку он не учитывает возможного отказа иностранных партнеров от получения рублевых платежей. Не учтен также фактор расторжения договора лизингодателем в одностороннем порядке. Известно, что для крупных лизингодателей на рынок РФ приходится лишь 3–5% флота и эти объемы не стоят санкционных рисков.



Один из топ-участников лизингового рынка отметил, что российские авиакомпании могут попасть в ситуацию «захвата собственности под благовидным предлогом запрета властей».



«Мы (РФ), разумеется, будем стоять на своем и не сдадим ни пяди земли и ни одного самолета, но получим отъем госимущества за рубежом по исполнительным листам на эквивалентные суммы», - подчеркнул эксперт.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что для российского транспорта предусмотрен «целый комплекс решений».



«Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов», - добавил он.



