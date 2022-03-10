Росавиация об обращении за запчастями для самолетов РФ: «Они отказали»

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10 марта 2022, 13:46

Самолеты, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российские авиакомпании обратились к ряду стран за запчастями для гражданских авиалайнеров, но получили отказ. В числе отказавших, по информации Росавиации, оказался и Китай.

Заявление об этом сделал в четверг, 10 марта, глава управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов в кулуарах конференции MRO Russia & CIS.

Журналисты РИА Новости подчеркивают, что в комментарии вопроса о проблемах с запчастями для российского парка авиации Кудинов сказал: «Насколько я знаю... обратились в Китай. Они отказали».

Чиновник ведомства предположил, что поставки, в качестве альтернативы, могут быть из Турции или Индии. Также подчеркивается, что каждая авиакомпания будет самостоятельно вести переговоры по поводу необходимых комплектующих.

Корпорация Boeing ранее уже заявляла о временном прекращении поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.

Росавиация предложила российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах временно приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа – 8 марта.