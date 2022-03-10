Палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 марта 2022, 09:07 Источник: ТАСС

Конгресс США, pixabay.com

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки приняла законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ и мерах по приостановке участия России во Всемирной торговой организации.

В соответствии с документом, должен быть введен запрет на ввоз российских энергоносителей на территорию США, в частности, нефти и газа. Вышеуказанную инициативу поддержали 415 конгрессменов, семнадцать высказались против.

Кроме того, американские должностным лицам предписали рассмотреть шаги "с целью приостановления участия России в ВТО".