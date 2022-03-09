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Директор департамента МИД Биричевский заявил, что Россия готова оспаривать торговые ограничения в ВТО

, 10:02 Источник: РИА "Новости"

Директор департамента МИД Биричевский заявил, что Россия готова оспаривать торговые ограничения в ВТО
эмблема ВТО, Sascha Steinach, via www.imago-i/www.imago-images.de

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в среду, 9 марта, заявил, что Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, принятые в нарушение правил и норм.

Димитрий Биричевский подчеркнул, что российская сторона обладает достаточным опытом успешной защиты своих интересов в Органе по разрешению споров ВТО и планируют продолжать практику привлечения арбитража в целях оспаривания неправомерных торговых ограничений, которые ранее были введены со стороны других стран-членов организации и нарушили многосторонние соглашения.

Дипломат уточнил, что сейчас вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО не стоит.

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