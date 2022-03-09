Директор департамента МИД Биричевский заявил, что Россия готова оспаривать торговые ограничения в ВТО

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в среду, 9 марта, заявил, что Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, принятые в нарушение правил и норм.
Димитрий Биричевский подчеркнул, что российская сторона обладает достаточным опытом успешной защиты своих интересов в Органе по разрешению споров ВТО и планируют продолжать практику привлечения арбитража в целях оспаривания неправомерных торговых ограничений, которые ранее были введены со стороны других стран-членов организации и нарушили многосторонние соглашения.
Дипломат уточнил, что сейчас вопрос о кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО не стоит.