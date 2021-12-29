Глава Минпромторга назвал импортозамещение вынужденной мерой

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 декабря 2021, 18:31 Источник: РБК

Денис Мантуров, фото: MIT Russia/Globallookpress.com

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал обвинения Евросоюза в нарушении Москвой норм Всемирной торговой организации (ВТО). ЕС потребовал выплатить 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения».

«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей - это первое»,- высказал министр.

Мантуров отметил, что Россия не вводила санкции. По его словам, если Европа ввела ограничения, то Москве следовало как-то «импортозамещаться». Глава Минпромторга не понимает, какие к стране претензии.

Министр добавил, что никаких ограничений по кооперации с коммерческими компаниями нет.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «глупостью» требование ЕС выплатить 290 млрд евро из-за импортозамещения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости