Глава Минпромторга назвал импортозамещение вынужденной мерой

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал обвинения Евросоюза в нарушении Москвой норм Всемирной торговой организации (ВТО). ЕС потребовал выплатить 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения».
«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей - это первое»,- высказал министр.
Мантуров отметил, что Россия не вводила санкции. По его словам, если Европа ввела ограничения, то Москве следовало как-то «импортозамещаться». Глава Минпромторга не понимает, какие к стране претензии.
Министр добавил, что никаких ограничений по кооперации с коммерческими компаниями нет.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «глупостью» требование ЕС выплатить 290 млрд евро из-за импортозамещения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости