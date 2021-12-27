Захарова назвала «глупостью» требование ЕС выплатить 290 млрд евро из-за импортозамещения

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27 декабря 2021, 07:48

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Евросоюза о том, что Россия должна им заплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения».

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" – садомазохистски»,- написала она в своем Телеграм-канале.

По ее словам, будучи вице-президентом США Джо Байден, в 2014 году рассказывал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине и вовсе не хотели этих ограничений, но бывшему американскому лидеру Бараку Обаме «пришлось поставить ЕС в трудное положение и заставить его действовать против Москвы, несмотря на риск экономического ущерба для себя».

Захарова напомнила, что, по мнению Байдена, страны ЕС согласились на этот шаг только из-за сильного давления американских властей, которое было обусловлено стремлением США нанести российской экономике как можно больший урон. Политик тогда отметил, что именно усилия Белого дома позволили Вашингтону и Европе объединиться, добавила дипломат. При этом нынешний президент США не уточнил, «сколько Брюссель за это заплатит», резюмировала представитель МИД.

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