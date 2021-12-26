ЕС потребовал от России компенсацию в размере 290 миллиардов евро из-за импортозамещения

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26 декабря 2021, 11:45 Источник: ВТО

магазин, фото: pixels.com

Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «незаконную дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).

В документе говорится, что разрабатываемые Россией меры импортозамещения ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с государственными предприятиями и другими организациями.

ЕС считает, что связанные с государством российские компании получают необоснованные преференции, а также подают заявки в тендерах со стоимостью, заниженной на 15–30%. Регулятор утверждает, что впоследствии эти предприятия получают полную сумму за свои работы.

Также в ЕС недовольны, что из 250 групп товаров 90% должна составлять продукция отечественного производства. Регулятор уверен, что эти «смешанные ограничения и стимулы» дискриминируют иностранных производителей и нарушают правила ВТО.

ЕС призвал Россию отменить ограничения или внести правки в соответствии с правилами.

В Москве подчеркнули, что меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.

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