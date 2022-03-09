Кремль: энергетические рынки мира вошли в зону турбулентности

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9 марта 2022, 16:09

Роснефть, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сложности, складывающиеся на энергорынках мира Чиновник назвал их зоной турбулентности. Об этом в среду, 9 марта, сообщает RT.

«Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. Мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдём», − цитирует агентство слова Пескова.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее отметил, что Европа использует американскую сторону в собственных интересах, рассматривая вопрос запрета на импорт российских энергоносителей.

Ранее посольство РФ в Соединенных Штатах обеспокоилось тем, что отказ Вашингтона от импорта российских энергоносителей создаст трудности на мировых рынках.

Отметим, Соединённые Штаты Америки обнародовали исключения из тотальных санкций против России, касающихся импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей. В частности, Вашингтон исключил из этого списка уран для атомных электростанций.