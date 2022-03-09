Reuters: США назвали исключения из «самых жестких санкций» для России

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9 марта 2022, 09:45

АЭС, Rosatom/ Globallookpress.com

Соединённые Штаты Америки обнародовали исключения из тотальных санкций против России, касающихся импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей. В частности, Вашингтон исключил из этого списка уран для атомных электростанций. Сообщает в среду, 9 марта, Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях», − значится в пояснительной записке.

В связи с данной ситуацией, представители энергетического сектора США настоятельно требуют от Белого дома не запрещать импорт российского урана, даже с учетом продолжения спецоперации ВС РФ на Украине.

Журналисты отмечают, что американская сторона в настоящее время не производит и не перерабатывает уран. Указывается, что в опубликованном Белым домом документе, касающемся запрета на импорт российских энергоносителей, уран не значится.

Как сообщалось ранее, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в беседе с журналистами, что санкции Европейского союза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС.