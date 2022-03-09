Дипломат Биричевский заявил, что реакция Москвы на санкции Запада будет «оперативной и чувствительной»

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9 марта 2022, 10:25 Источник: РИА "Новости"

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский утром в среду, 9 марта, заявил, что реакция Москвы на санкции Запада будет "оперативной и чувствительной".

Дмитрий Биричевский подчеркнул, что работа по ответным экономическим мерам ведется непрерывно, по всем направлениям.

Дипломат уточнил, что на стадии проработки данный вопрос носит в основном непубличный характер, однако добавил, что ни у кого не должно оставаться сомнений – реакция РФ будет "оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов".