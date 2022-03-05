Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что Германия готова к прекращению поставок российского газа

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5 марта 2022, 15:54 Источник: Коммерсантъ

Роберт Хабек, Kay Nietfeld/globallook.com

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что его стране необходим газ, но не российский. И альтернативные источники поставок СПГ у страны есть. Об этом вице-канцлер сказал в контексте перехода Германии к «климатически нейтральному» энергоснабжению.

«Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ — из других источников, кроме России»,— заявил Хабек. Его слова приводит твиттер министерства экономики Германии.

Кроме того, выступая 4 марта в эфире радиостанции Deutschlandfunk, Хабек заявил, что страна готова к возможному прекращению поставок российского газа.

В настоящее время на Германию приходится почти третья часть от общего объема поставок российского газа в ЕС — 50 млрд кубометров в год.

Ранее Роберт Хабек заявил, что в связи с введением западных санкций российский финансовый рынок больше не ликвиден. По его словам, теперь он полностью изолирован.