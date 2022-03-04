Правительство Швейцарии заявило о вступлении в силу новых антироссийских санкций

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4 марта 2022, 17:36 Источник: ТАСС

флаг Швейцарии, pixabay.com

Швейцария сообщила о вступлении в силу с 4 марта новых санкций против Российской Федерации, одобренных 23 и 25 февраля Европейским союзом в связи со специальной военной операцией страны на Украине.

Правительство Швейцарии отметило, что новые рестрикции касаются финансовой сферы и торговли. Согласно данным Федерального совета страны, ранее был одобрен "полный пересмотр постановления" которое ввело меры, касающиеся ситуации вокруг Украины.

Ранее сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Запад обнажил свою "концентрированную злобу" в отношении Москвы.