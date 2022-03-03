В Роскосмосе заявили о прекращении поставок ракетных двигателей в США

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3 марта 2022, 14:20

Станция МКС, Roscosmos/ Globallookpress.com

Государственная корпорация Роскосмос приняла решение в качестве ответной меры на западные санкции прекратить поставки ракетных двигателей Соединенным Штатам Америки. Заявление об этом сделал руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО «Энергомаш». Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», − цитирует слова Рогозина портал телеканала «Россия 24».

Помимо этого, по словам чиновника, российский сегмент МКС прекращает совместные эксперименты с немецкими коллегами.

Сэкономленные на персонале из числа руководителей предприятий Роскосмоса средства, по утверждению Рогозина, пойдут на создание новой ракетно-космической техники.

Ранее стало известно, что Роскосмос отзывает своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и приостанавливает запуски ракет «Союз» с этой площадки в ответ на санкции Евросоюза.