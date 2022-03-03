В Госдуме предложили объявить кредитные каникулы до конца сентября

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3 марта 2022, 10:33

Госдума, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Депутаты Государственной Думы выдвинули предложение объявить кредитные каникулы для граждан России сроком до 30 сентября. Связана идея с недружественными шагами ряда других стран и международных организаций. Проект закона об этом внесен на рассмотрение парламента.

Как уточнили журналисты РИА Новости, документ уже находится в думской электронной базе. В проекте установлены периоды, когда ограничение по размеру полной стоимости займа в процентах годовых на момент заключения договора о потребительском кредите не применительно.

Действие кредитных каникул предлагают ограничить сентябрём включительно, но с возможностью продлить его распоряжением правительства. Предложенный законопроект устанавливает механизмы поддержки экономического сектора.

Ранее сегодня стало известно, что Банк России с 3 марта ввел комиссию для физических лиц на покупку валюты на бирже. Центробанк предписал брокерам взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро, фунтов.