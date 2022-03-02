Лавров: «Северный поток – 2» показал, что Европа занимает подчиненное и несамостоятельное место на мировой арене

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2 марта 2022, 20:04 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что ситуация вокруг "Северного потока – 2" показала, что Европа занимает абсолютно подчиненное и несамостоятельное место на мировой арене.

"Мы были готовы ко всему", – заметил Сергей Лавров и уточнил, что он не сомневался – и Евросоюз, и Североатлантический альянс послушно последуют за Соединенными Штатами Америки, особенно в тот момент, когда прояснилась судьба "Северного потока – 2".

По словам главы МИД РФ, вышеуказанный проект сыграл свою роль в истории, поскольку четко показал то место, которое Европа и, в частности, Германия, реально занимает на мировой арене – абсолютно подчиненное и несамостоятельное.