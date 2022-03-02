Захарова заявила, что решение ФРГ по «Северному потоку – 2» нанесет необратимый ущерб отношениям с Россией

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2 марта 2022, 17:18 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение ФРГ остановить сертификацию "Северного потока – 2" нанесет необратимый ущерб российско-германским отношениям.

По словам Марии Захаровой, ответственность за последствия вышеуказанных нелегитимных действий, которые ставят под вопрос репутацию ФРГ как надежного внешнеэкономического партнера, полностью лежит на Берлине.

Дипломат заметила, что власти Германии проявляли в вопросе "Северного потока – 2" непоследовательность, а когда оказались под давлением, поддались соблазну использовать вышеуказанный проект как рычаг давления на Россию, продемонстрировав неспособность разделить политику и экономику.