Из-за санкций, к которым присоединился Тайвань, в России может возникнуть дефицит велосипедов

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2 марта 2022, 16:20 Источник: "Коммерсантъ"

Производство велосипедов, Costfoto/Keystone /globallook.com

Тайвань, где производится более половины всех брендовых велосипедов в мире, приостановил их отгрузку в РФ, сообщил российский дистрибутор американской компании Electra Bicycle Company Раймонд Меднис.

По его словам, из-за решения Тайваня присоединиться к санкциям в отношении к России, которые ввели Евросоюз, США и Великобритания, в России возникнет дефицит велосипедов от компаний популярных брендов Trek, Merrida, Giant, Scott и Colnago.

Весной в крупных городах России традиционно начинается велосезон. С каждым годом все больше россиян предпочитают именно этот вид транспорта. Как показал опрос SuperJob, проведенный летом прошлого года, 32% москвичей и 37% петербуржцев хотели бы добираться до работы именно на велосипеде.