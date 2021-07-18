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Опрос SuperJob продемонстрировал, что петербуржцы чаще москвичей предпочитают добираться до работы на велосипеде

, 12:28

Опрос SuperJob продемонстрировал, что петербуржцы чаще москвичей предпочитают добираться до работы на велосипеде
Annette Riedl/Global Look Press

В ходе проведенного аналитиками SuperJob исследования удалось узнать, что жители Санкт-Петербурга предпочитают чаще проживающих в Москве граждан ездить на работу на велосипеде. Опрос продемонстрировал, что добираться до рабочего места на велосипеде желают 32% москвичей.

Отмечается, что еще 4% жителей Москвы уже используют такой вид транспорта для поездок на работу, сообщает RT. При этом 49% москвичей сообщили, что хотели бы добираться каким-либо другим способом.

Что касается петербуржцев, то 37% респондентов хотели бы ездить на работу именно на велосипеде. При этом 5% жителей Санкт-Петербурга уже задействуют его для таких поездок. Кроме того, 50% петербуржцев не хотят использовать велосипед для поездок на работу.

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