Цены на социально значимые продукты государство постарается отрегулировать, торговые сети будут зарабатывать на спиртных напитках

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2 марта 2022, 10:20 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look

В России ожидается повышение стоимости алкоголя. Особенно, естественно, подорожают иностранные бренды. Зато у местных производителей появится шанс занять место импортных товаров.

Стало известно, что калининградский винно-коньячный завод «Альянс-1892», выпускающий популярный в стране «Старый Кенигсберг», уведомил торговые сети об увеличении стоимости его продукции. Речь идет о повышении на 25-30% уже с начала марта. «Альянс-1892» один из немногих на российском рынке закупал до последних событий дорогие дистилляты во Франции, а не в Армении и Грузии. Поэтому падение рубля для завода стало наиболее ощутимо. К тому же, сказалось и географическое положение – расположение в Калининградской области сейчас удорожает логистику.

Впрочем, другие производители алкоголя, особенно в премиальном сегменте с дорогими комплектующими, в ближайшее время тоже поднимут цены. Около 80% коньяка и 99% виски в России производится из импортных дистиллятов. К тому же, государство сейчас пытается регулировать наценки на социально значимые продукты питания, а торговым сетям все-таки нужно на чем-то зарабатывать, и скорее всего, это будет именно алкоголь.